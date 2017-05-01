Украина 

В Виннице националисты избили участников первомайской демонстрации (+ВИДЕО)

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В Виннице националисты избили участников первомайской демонстрации (+ВИДЕО) | Русская весна

В Виннице радикалы националистической организации «С14» напали на первомайское шествие, попытавшись разогнать его.

Нападали националисты на пожилых людей, вырывая у них красные флаги с надписями «Социалисты» и «Союз левых сил». В итоге завязалась драка, которую остановила полиция.

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Правоохранители заставили радикалов покинуть место проведения мероприятия. По предварительным данным, пострадавших нет.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493636031

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