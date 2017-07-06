В Турции задержана глава представительства Amnesty International
В Турции задержана глава представительства правозащитной организации Amnesty International Идиль Эсер. Об этом сегодня, 6 июля, сообщила газета Hurriyet.
Эсер и еще 11 человек были задержаны полицией в одном из отелей на острове Бююкада возле Стамбула. Причины произошедшего не уточняются.
Как сообщало EADaily, в начале июня власти Турции задержали в Измире председателя местного отделения правозащитной организации Танера Кылыча и еще 22 юриста по подозрению в причастности к деятельности организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/06/v-turcii-zaderzhana-glava-predstavitelstva-amnesty-international