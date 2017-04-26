В Турции найден гроб с телом российского генерала (ФОТО)

Гроб с телом, предположительно российского генерала, был найден во время строительных работ в турецкой провинции Ардаган, сообщает Hurriyet со ссылкой на агентство «Доган».

Рабочие, которые ведут раскопки на месте фундамента будущего жилого здания, обнаружили гроб с крестом. На место были вызваны специальные службы, а также представители музея Карса. Внутри гроба находится тело мужчины в военной форме.

Один из археологов музея заявил, что это, вероятно, генерал русской армии, который жил около 140 лет назад. После Русско-турецкой войны в 1878 году этот регион перешел к России.

Как отмечают СМИ, на место находок пришло большое количество местных жителей — они собрались в связи с появившимися в соцсетях слухами о том, что на месте захоронения обнаружены ценности и исторические артефакты. Сначала находку изучит турецкая прокуратура, затем ее передадут в музей Карса.

Читайте также: ВСУ понесли потери в ожесточенных боях под Донецком, Докучаевском и на юге ДНР