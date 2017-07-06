В Томске прогремел мощнейший взрыв (ВИДЕО)
Северная часть Томска осталась без света в результате мощнейшего взрыва на электроподстанции.
Инцидент произошел в первой половине дня на Энергетической улице.
Один из очевидцев снял взрыв на видео.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание, после которого взорвались резервуары с маслом.
В результате порядка 150 тысяч жителей города остались без электричества.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499357838