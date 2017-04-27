В Тернополе облили краской знак в честь дивизии Галичина (ФОТО)
В Тернополе неизвестные облили краской памятный знак в честь дивизии СС Галичина.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.
Облитый краской памятный знак в парке Топильче обнаружили сегодня утром работники КП Объединение парков культуры и отдыха.
«Неизвестные облили памятник красной краской накануне 28 апреля — дня памяти воинов СС Галичина и 74-й годовщины создания дивизии», — говорится в сообщении.
Работники коммунального предприятия обратились в полицию, а также очистили памятный знак от краски.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493298357