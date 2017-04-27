В Тернополе облили краской знак в честь дивизии Галичина (ФОТО)

В Тернополе неизвестные облили краской памятный знак в честь дивизии СС Галичина.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Облитый краской памятный знак в парке Топильче обнаружили сегодня утром работники КП Объединение парков культуры и отдыха.

«Неизвестные облили памятник красной краской накануне 28 апреля — дня памяти воинов СС Галичина и 74-й годовщины создания дивизии», — говорится в сообщении.

Работники коммунального предприятия обратились в полицию, а также очистили памятный знак от краски.

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