Украина 

В Тернополе облили краской знак в честь дивизии Галичина (ФОТО)

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В Тернополе облили краской знак в честь дивизии Галичина (ФОТО) | Русская весна

В Тернополе неизвестные облили краской памятный знак в честь дивизии СС Галичина.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Облитый краской памятный знак в парке Топильче обнаружили сегодня утром работники КП Объединение парков культуры и отдыха.

«Неизвестные облили памятник красной краской накануне 28 апреля — дня памяти воинов СС Галичина и 74-й годовщины создания дивизии», — говорится в сообщении.

Работники коммунального предприятия обратились в полицию, а также очистили памятный знак от краски.

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В Тернополе облили краской знак в честь дивизии Галичина (ФОТО) | Русская весна

В Тернополе облили краской знак в честь дивизии Галичина (ФОТО) | Русская весна

В Тернополе облили краской знак в честь дивизии Галичина (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493298357

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