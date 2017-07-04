Украина 

В Тернополе избили военнослужащую ВСУ 

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В Тернополе избили военнослужащую ВСУ  | Русская весна

В Тернополе женщину-старшего солдата воинской части на улице избил незнакомец.

«Женщина в день нападения вышла по делам и была одета в гражданскую одежду. Перед частью остановилась. Из соседнего дома вышел неизвестный и начал ее оскорблять, поскольку дама держала в руках сигарету», — сообщает тернопольская полиция.

После словесной перепалки мужчина дважды ударил военнослужащую по лицу, а когда она упала, нанес женщине несколько ударов ногой. 

Сам 37-летний злоумышленник утверждает, что только словесно оскорблял пострадавшую. Сейчас она проходит судебно-медицинскую экспертизу.

Продолжается следствие.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499183141

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