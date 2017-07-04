В Тернополе избили военнослужащую ВСУ
В Тернополе женщину-старшего солдата воинской части на улице избил незнакомец.
«Женщина в день нападения вышла по делам и была одета в гражданскую одежду. Перед частью остановилась. Из соседнего дома вышел неизвестный и начал ее оскорблять, поскольку дама держала в руках сигарету», — сообщает тернопольская полиция.
После словесной перепалки мужчина дважды ударил военнослужащую по лицу, а когда она упала, нанес женщине несколько ударов ногой.
Сам 37-летний злоумышленник утверждает, что только словесно оскорблял пострадавшую. Сейчас она проходит судебно-медицинскую экспертизу.
Продолжается следствие.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499183141