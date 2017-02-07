В Тбилиси проходит акция уволенных рабочих руставского химзавода

В эти минуты в центре Тбилиси проходит акция протеста нескольких сотен человек. Они выступают в поддержку уволенных рабочих химического завода «Руставский азот», требуя их восстановления.

На демонстрации в поддержку рабочим пришли представители профсоюзов, неправительственых организаций и студенты, включая членов движения «Аудитория 115», проводивших протесты многие месяцы в 2016 году в здании Тбилисского госуниверситета.

Акция началась на площади Роз и продолжилась до площади Свободы. Здесь расположен центральный офис «Банка Грузии», который владеет компанией АО EU Investment, с сентября 2016 года ставшей владельцем 100% доли руставского завода. В январе 2017 года с предприятия были уволены около 350 человек и, как утверждают участники акции, готовится новая волна увольнений. Участники акции требуют от руководства «Банка Грузии» ответить рабочим, собираются ли они закрывать завод полностью.

Кроме того, на акции протеста представители общественности потребовали встречи с президентом и премьер-министром Грузии, а уволенные сотрудники подтвердили свое намерение обратиться в суд.

Полиция, чтобы обеспечить порядок во время шествия, с дымовыми шашками и барабанами перекрыла автомобильное движение на одной стороне проспекта.