В Татарстане спонсор «Исламского государства» получил пять лет колонии

Сегодня, 26 апреля, Приволжский окружной военный суд признал 26-летнего жителя Татарстана виновным в содействии террористической деятельности и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили EADaily в пресс-службе УФСБ по Татарстану, расследование вели сотрудники управления и МВД по республике. В ходе следствия было доказано, что обвиняемый Ленар Низамутдинов причастен к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Сирии. Указанную противоправную деятельность он осуществлял путем направления денежных средств со своей банковской карты на электронные счета АО «Киви Банк», использовавшиеся установленным участником международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра», находящимся в международном розыске.

Деньги использовались для приобретения снаряжения, боеприпасов, а также для организации отправки в Сирийскую Арабскую Республику новых рекрутов.