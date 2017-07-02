В Татарстане по факту трагического ДТП возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

«Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как сообщало EADaily, авария произошла в ночь на 2 июля. Автобус столкнулся с бензовозом во время следования по маршруту Самара — Ижевск. В результате произошедшего погибли 13 человек.