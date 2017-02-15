В Татарстане перекрыт канал переправки наркотиков из Таджикистана в Москву

Управление ФСБ России по Татарстану перекрыло канал поставки оптовых партий наркотиков из Таджикистана в Москву. Об этом EADaily сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе управления.

В ходе проведенных в январе-феврале 2017 года мероприятий была пресечена деятельность группы состоящей из трёх граждан Таджикистана, двух граждан России и гражданина Узбекистан, пояснили в пресс-службе. Наркотические средства поставлялись на территорию Татарстана, а затем партиями по 10 кг. перевозились в Москву автотранспортом для реализации. Всего было изъято более 20 кг. «особо опасного героина» (предположительно из республики Афганистан) на общую сумму более 200 млн рублей.

По данному факту 10 февраля 2017 года УФСБ России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере».