В Татарстане осуждены девять исламистов из «Таблиги Джамаат»

Сегодня, 20 апреля, в Набережночелнинском городском суде был оглашен приговор девяти участникам запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом EADaily сообщили в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

В результате суд приговорил обвиняемых к различным срокам (от двух с половиной до трех с половиной лет) лишения свободы. В колонию отправятся: Зиятдинов Ленар Наильевич (1974 г. р.), Загидуллин Ильгиз Габдрашитович (1973 г. р.), Судияров Гаяр Хайдарович (1964 г. р., являлся «финансистом» группы), Хасанов Хадятулла Мухаммадович (1984 г. р., являлся лидером моноэтнической ячейки, состоящей из бывших жителей одной из стран центральноазиатского региона), Баязитов Салават Мунавирович (1976 г. р.), Вафин Мубаракзян Анасович (1988 г. р.), Султанов Рамиль Сальманович (1972 г. р.), Насретдинов Ренат Наилевич (1980 г. р.), Шарифуллин Марат Рауфович (1982 г. р.).

Деятельность нелегальной группы «Таблиги Джамаат» пресечена Управлением ФСБ России по Республике Татарстан совместно с МВД по Республике Татарстан в результате скоординированных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в октябре 2016 года. Как сообщало EADaily, 20 и 25 октября были проведены одновременные обыски по 39 адресам пребывания 24 активных членов организации в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Азнакаево, в результате которых 9 ее участников задержаны и арестованы.

Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 13 октября 2016 года следственным отделом СУ СК России по городу Набережные Челны по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

В ходе обысков было изъято значительное количество экстремистской печатной продукции, материалы, отражающие системный антироссийский и антиконституционный характер деятельности членов группы, ее структуру и состав, а также свидетельствующие о проведении ими пропаганды агрессивной формы ислама.