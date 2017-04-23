В столице Северной Осетии объявлен режим ЧС

Более пятисот человек устраняют последствия шквалистого ветра, прошедшего 23 апреля в Северной Осетии. Во Владикавказе и Пригородном районе республики объявлен режим ЧС. По имеющейся информации пострадавших нет, сообщили EADaily в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

Без электроснабжения остаются шесть населенных пунктов Пригородного района: с. Дачное, с. Куртат, с. Октябрьское, с. Донгарон, с. Тарское, с Камбилеевское.

По имеющейся информации две скважины, питающие Владикавказ водой, не работают из-за перебоев с электричеством.

По информации МРСК в городе работает 9 аварийных бригад.

На 19:00 в единую диспетчерскую службу города Владикавказа поступило более 700 обращений граждан.

Пожарные и спасатели оказывают содействие коммунальщикам в распилке деревьев, упавших на проезжие части, а также создающих угрозу населению.

На 24 апреля намечена работа комиссий по подсчету ущерба.