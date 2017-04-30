В Стамбуле убит иранский медиамагнат заочно осужденный на родине
Основатель иранской спутниковой телевизионной сети Gem TV Саид Каримиан, приговоренный заочно в прошлом году в Тегеране к шести годам тюрьмы, был застрелен в Стамбуле вместе с бизнес-партнером. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.
Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть Саида Каримиана. Его спутника доставили в больницу, но спасти не смогли. Сколько было стрелявших, выясняется. Позже джип преступников был найден сожженным. В полиции Стамбула от комментариев отказались.
Напомним, как ранее сообщало EADaily, двое граждан Ирана были застрелены вечером в субботу, 29 апреля, в Стамбуле. Неизвестные в масках преградили путь иранцам на автодороге в стамбульском районе Маслак. Джип злоумышленников встал перед автомобилем класса «люкс», в котором находились жертвы покушения, после чего они были расстрелены из автоматического оружия.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/v-stambule-ubit-iranskiy-mediamagnat-zaochno-osuzhdennyy-na-rodine