В Стамбуле убит иранский медиамагнат заочно осужденный на родине

Основатель иранской спутниковой телевизионной сети Gem TV Саид Каримиан, приговоренный заочно в прошлом году в Тегеране к шести годам тюрьмы, был застрелен в Стамбуле вместе с бизнес-партнером. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть Саида Каримиана. Его спутника доставили в больницу, но спасти не смогли. Сколько было стрелявших, выясняется. Позже джип преступников был найден сожженным. В полиции Стамбула от комментариев отказались.

Напомним, как ранее сообщало EADaily, двое граждан Ирана были застрелены вечером в субботу, 29 апреля, в Стамбуле. Неизвестные в масках преградили путь иранцам на автодороге в стамбульском районе Маслак. Джип злоумышленников встал перед автомобилем класса «люкс», в котором находились жертвы покушения, после чего они были расстрелены из автоматического оружия.