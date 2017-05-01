В Стамбуле разогнали первомайскую акцию с антиправительственными лозунгами

Турецкая полиция в понедельник разогнала первомайскую демонстрацию левых сил страны, которые пытались пройти маршем до площади Таксим в Стамбуле. Для разгона акции службы внутренней безопасности применили слезоточивый газ, передает агентство France-Presse.

Около 200 человек собрались в районе Гайреттепе в западной части (на «европейской стороне») Стамбула, откуда они пытались пройти до площади Таксим, несмотря на несанкционированность акции властями.

У левых активистов были замечены антиправительственные баннеры. На некоторых из них были надписи «Да здравствует Первое мая!», «Нет диктатору!». Под последним имелся в виду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который по итогам состоявшегося 16 апреля конституционного референдума получил значительно более широкие властные полномочия.

Напомним, 18 апреля турецкое правительство продлило режим чрезвычайного положения в стране на очередные три месяца. Впервые режим ЧП был введен в июле прошлого года, после неудавшейся попытки госпереворота.