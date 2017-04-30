В Стамбуле расстреляли двух иранских граждан

Двое граждан Ирана были застрелены вечером в субботу, 29 апреля, в Стамбуле, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на турецкие СМИ.

Неизвестные в масках преградили путь иранцам, имена которых власти пока не называют, на автодороге в стамбульском районе Маслак. Джип злоумышленников встал перед автомобилем класса «люкс», в котором находились жертвы покушения, после чего они были расстрелены из автоматического оружия.

Один из иранцев погиб на месте, другой — скончался от полученных ран в больнице.

От правоохранительных органов Турции информации о случившемся по данным на утро 30 апреля не поступило, отмечает AFP.