Проишествия 

В Стамбуле расстреляли двух иранских граждан

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Фото: Reuters

Двое граждан Ирана были застрелены вечером в субботу, 29 апреля, в Стамбуле, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на турецкие СМИ.

Неизвестные в масках преградили путь иранцам, имена которых власти пока не называют, на автодороге в стамбульском районе Маслак. Джип злоумышленников встал перед автомобилем класса «люкс», в котором находились жертвы покушения, после чего они были расстрелены из автоматического оружия.

Один из иранцев погиб на месте, другой — скончался от полученных ран в больнице.

От правоохранительных органов Турции информации о случившемся по данным на утро 30 апреля не поступило, отмечает AFP.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/v-stambule-rasstrelyali-dvuh-iranskih-grazhdan

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