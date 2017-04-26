В США задержали россиянина

Власти США задержали гражданина РФ Дениса Давыдова, которого они подозревают в нарушении визового режима, сообщило в среду информационное агентство Associated Press.

Как отмечается, 30-летний россиянин искал политического убежища в штате Калифорния, где проживал в последнее время. Согласно сообщению, он провел уже около месяца в следственном изоляторе в Майами (штат Флорида), куда прилетел после поездки на Американские Виргинские острова.

Подчеркивается, что американские пограничники взяли Давыдова под следствие, подозревая его в пребывании на территории США сверх срока действия визы. Указывается также, что его запрос о предоставлении убежища находится в стадии рассмотрения.

Уточняется, что Давыдов принадлежит к сексуальным меньшинствам и является ВИЧ-инфицированным. Его адвокат сообщил, что россиянин не имеет криминального прошлого и не представляет угрозы для общества.

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