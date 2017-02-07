В США хотят смягчить санкции против концерна «Калашников»

Бюро по контролю над огнестрельным оружием США предлагает смягчить санкции против концерна «Калашников».

Замглавы ведомства Рональд Турк заявил, что ограничение на импорт автоматов Калашникова не отвечает «общественным интересам».

«Ограничение импорта сомнительно с точки зрения общественных интересов, поскольку это оружие легально доступно для производства и приобретения в собственность в США», — цитирует Турка The Washington Post.

Как сообщала «Русская Весна» еще в январе 2016 года, американская компания «Калашников-США» для обхода санкций начала подготовку к выпуску знаменитого автомата на территории США в штате Флорида.

Важно отметить, что до введения санкций около 90% экспортируемого «Калашниковым» гражданского оружия приходились на США.

Обозреватели обращают внимание на то, что санкции в отношении российского концерна связаны не столько с внешней, сколько с внутренней политикой США. Так, активными сторонниками сохранения санкций против «Калашникова» являются организации сторонников ограничения оборота оружия внутри страны.

Справка «Русской Весны»

Бюро по контролю над оборотом алкоголя, табака, стрелкового оружия и взрывчатки (ATF) — полуавтономное ведомство, относящееся к Министерству юстиции США.