В США пытаются дезинформацией вовлечь Россию в конфликт — мнение

Американский сенатор Джон Маккейн обвинил Россию в нарушении договора РСМД.

Эксперт по международным делам Анвар Махмутов в эфире радио Sputnik отметил, что Маккейн фактически процитировал газету New York Times с ее голословными заявлениями.

Сенатор США Джон Маккейн заявил, что, по его данным, Россия развернула ракеты с ядерными боеголовками в нарушение Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД).

«(Президент РФ) Владимир Путин продолжает испытывать новую администрацию (США — ред.), а тем временем развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования с ядерной боеголовкой в нарушение договора РСМД стало существенной военной угрозой силам США в Европе и нашим союзникам по НАТО», — говорится в заявлении Маккейна.

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«В свете недавних событий пришло время новой администрации предпринять немедленные действия, чтобы усилить наши сдерживающие позиции в Европе и защитить наших союзников», — заявил Маккейн. Он также призвал США модернизировать свои ядерные силы и готовность «противостоять российской ядерной доктрине».

Во вторник, 14 февраля, газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля», что, по мнению США, нарушает договор.

Собеседники издания заявили, что РФ располагает двумя батальонами крылатых ракет, один из которых базируется на полигоне Капустин Яр. По данным источников, второе подразделение в декабре было переведено на операционную базу неизвестного местонахождения.

Газета отмечает, что американские разведывательные службы убрали из кодового обозначения ракет SSC–X-8 букву Х — это означает, что оружие уже не находится на стадии разработки.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

Депутат Государственной думы VI созыва, эксперт по международным делам Анвар Махмутов в эфире радио Sputnik отметил, что Маккейн фактически процитировал статью из газеты The New York Times.

«Похоже, у Маккейна нет других источников, кроме газет, поэтому он охотно ссылается на всякие фейковые статьи. А американская пишущая братия отличается в последнее время, особенно в ходе избирательной кампании, всякими недостоверными вбросами. Об этом даже действующий президент США (Дональд Трамп) уже не раз говорил. Маккейн говорит о серьезном документе, связанном с применением ракет средней и малой дальности. Здесь невозможно человеку постороннему что-то комментировать, а Маккейн легко обвиняет Россию», — сказал Анвар Махмутов в эфире радио Sputnik.

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По его мнению, американская пресса хочет использовать ядерную тематику в давлении на Дональда Трампа.

«Ведь ничего не могут предъявить, нет никаких доказательств, нет никаких экспертных групп, которые показали бы, что действительно Россия что-то нарушает. К сожалению, американская пресса сейчас очень активно пытается дезинформацией вовлечь в конфликт, ядерную тематику использовать как способ влияния на нового президента. Потому что эта тема достаточно сложная для быстрого понимания, в нее надо быть сильно погруженным. Новая администрация только входит в курс дела, и кто-то, видимо, хорошо манипулирует этой темой, чтобы нагнетать обстановку», — отметил Анвар Махмутов.