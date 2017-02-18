В США открывается выставка о блокаде Ленинграда

Государственный музей истории Санкт-Петербурга представит в Музее русского искусства (США, Миннесота, Миннеаполис) выставку, посвященную истории блокады Ленинграда, сообщает петербургский музей.

На выставке «Блокада Ленинграда: подвиг и трагедия» будут представлены копии документов, карт, фотографий, плакатов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, которые рассказывают о жизни осажденного Ленинграда.

«Важными свидетельствами страшных блокадных дней являются дневники жителей города. Один из самых известных — дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой. В нем всего девять страниц, на шести из которых записаны даты смерти близких людей Тани — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Оригинал дневника Тани Савичевой хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, а на выставке „Блокада Ленинграда: подвиг и трагедия” представлена его копия», — говорится в сообщении.

Специально для Музея русского искусства в Миннеаполисе в рамках выставки подготовлено пять мультимедийных программ, рассказывающих о блокадном Ленинграде, о Дороге жизни, о ленинградских детях.

Выставка «Блокада Ленинграда: подвиг и трагедия» продлится с 18 февраля до 4 июня 2017 года.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.