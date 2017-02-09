В США опубликовано письмо организатора терактов 9/11 к Бараку Обаме

В США обнародовано письмо Халида Шейха Мохаммеда, который считается главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Оно адресовано бывшему президенту Бараку Обаме и в нем содержится объяснение причин, по которым были совершены теракты 15-летней давности.

Согласно публикации The Miami Herald, Мохаммед написал свое письмо еще в январе 2015 года, но начальство тюрьмы в Гуантанамо отказывалось отправлять обращение адресату. В сентябре 2015 года казенный американский адвокат пленника подал ходатайство о доставке письма на том основании, что обвиняемый имеет право обращаться с петициями к верховному главнокомандующему. Еще через год судья Джеймс Пол дал на это согласие; как указывает The Miami Herald, это произошло «практически в тот момент, когда президента Барак Обама паковал вещи для отъезда из Белого дома». Г

Мохаммед к Обаме как к «голове змеи» и президенту «страны угнетения и тирании». «На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе», — подчеркивает пленник. По словам его адвокатов, он начал работу над письмом в 2014 году на фоне военной операции Израиля в секторе Газа.

По поводу событий 11 сентября, продемонстрировавших уязвимость Америки и ставших поворотным пунктом в ее новейшей истории, Мохаммед пишет: «Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это вы сами и ваши диктаторы в нашей стране». Согласно публикации, он приводит длинный перечень военных интервенций США за рубежом «от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы».

Мохаммед подчеркивает, что «никогда не станет просить милости» у американцев, включая их суд, его не страшит перспектива ни пожизненного тюремного заключения, ни смертной казни. «Я с радостью стану один в камере молить Аллаха до конца дней моих и каяться в грехах, — пишет он. — А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими добрыми друзьями, которых вы несправедливо поубивали по всему миру, увижу шейха Усаму бен Ладена».

По данным газеты, в ближайшее время ожидается размещение письма на профильном сайте Пентагона.