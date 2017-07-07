В США находятся 150 российских разведчиков, — CNN

Российские спецслужбы наращивают свои усилия по сбору разведданных в США. По крайней мере, так утверждает CNN.

Ссылаясь на информацию, полученную от нынешних и бывших сотрудников американской разведки, CNN сообщает, что Россия чувствует себя «ободренной» из-за отсутствия ощутимого ответа от администрации Дональда Трампа и Барака Обамы на свои действия (имеется в виду пресловутое «вмешательство Москвы в выборы президента США» — прим. РВ).

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По словам отставного начальника ЦРУ Стив Холла, российские разведчики якобы могут искать в США дополнительную информацию об администрации Трампа, которая является новой и непредсказуемой для Москвы.

и сообщают, что после президентских выборов в США число российских разведчиков «возросло и сейчас их насчитывается около 150 человек».

ФБР эту информацию комментировать отказалась.

Ранее официальные лица США заявляли, что РФ якобы пополняет число разведчиков, после того, как в декабре 2016 года власти Соединенных Штатов выслали из страны 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

По словам некоторых чиновников, правоохранители США обеспокоены тем, что целью российских разведчиков являются американцы, которые имеют доступ к секретной информации.

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