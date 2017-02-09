В США началось расследование по сближению самолета с «бортом № 1» Трампа

Власти США начали расследование по факту нарушения правил дистанции между самолетами с «бортом № 1», на котором в минувшую пятницу президент Дональд Трамп летел из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго, сообщает АВС со ссылкой на свои источники, которые не уточнили, что за самолет приблизился к лайнеру американского лидера.

Отмечается, что по правилам все самолеты должны держать расстояние от «борта № 1» минимум в 5,6 км, если на борту находится президент. Однако в этот раз эти правила были нарушены и сейчас спецслужбы выясняют, что произошло в небе над Флоридой.

Причем источники телеканала отмечают, что пилоты двух самолетов находились в визуальном контакте и на связи, поэтому утверждается, что никакой опасности для главы государства не возникло. «Сейчас идет расследование. Интересует именно факт потери дистанции. Будут опрошены пилоты и диспетчеры», — говорят источники.