Украина 

В США активисты требуют депортировать престарелого украинца-нациста (ВИДЕО)

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В США активисты требуют депортировать престарелого украинца-нациста (ВИДЕО) | Русская весна

В Нью-Йорке студенты еврейского колледжа устроили пикет у дома выходца с Украины Якова Палия, который во время Второй мировой войны работал в концлагере в Польше и был причастен к смерти нескольких тысяч евреев.

Собравшиеся скандировали «Трус!» и «Нет СС в США!». Услышав крики собравшихся, престарелый преступник-нацист, который практически никогда не выходит на улицу, забаррикадировался в помещении.

В 1949 году Палий уехал в США, где утверждал, что всю войну проработал на ферме отца на Украине. Его вина была доказана еще в 2003 году, после чего суд лишил его американского паспорта и принял решение о депортации на Украину. Там его, однако, не приняли, в итоге он продолжает жить в Нью-Йорке.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493102628

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