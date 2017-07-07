Россия 

В Совфеде результаты встречи Путина и Трампа назвали прорывом

0 коментариев
В Совфеде результаты встречи Путина и Трампа назвали прорывом | Русская весна

Результаты встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа превзошли ожидания, в каком-то смысле их можно считать прорывом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои, и уверен, не только мои ожидания. Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике (Сирия), либо обсуждать (Украина, кибербезопасность) важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений», — сказал Косачев журналистам. 

По его словам, «в каком-то смысле» эти результаты можно считать «прорывом».

«Совершено точно — в психологическом, возможно, в практическом отношении. Ключевой представляется оценка Лаврова, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договоренностей. Если есть такой настрой, договоренности обязательно появятся рано или поздно», — заявил сенатор.

Читайте также: Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Трампа (ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499451706

Другие новости:

332m8p_1494546004

Трамп: Россия смеётся, наблюдая, как США разрывают себя на части

0
zhdogj_1482300483

Обама звонил Путину по «красному телефону»

0
k1i205_1454199903

Нападки на Путина выдают стратегические цели Запада

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *