В Совфеде результаты встречи Путина и Трампа назвали прорывом

Результаты встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа превзошли ожидания, в каком-то смысле их можно считать прорывом, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Результаты встречи президентов России и США, признаюсь, превзошли мои, и уверен, не только мои ожидания. Много конкретики, Россия и США начинают либо взаимодействовать на практике (Сирия), либо обсуждать (Украина, кибербезопасность) важнейшие вопросы, определяющие характер двусторонних отношений», — сказал Косачев журналистам.

По его словам, «в каком-то смысле» эти результаты можно считать «прорывом».

«Совершено точно — в психологическом, возможно, в практическом отношении. Ключевой представляется оценка Лаврова, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договоренностей. Если есть такой настрой, договоренности обязательно появятся рано или поздно», — заявил сенатор.

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