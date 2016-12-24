В Совфеде рассказали, зачем ЕС продлил санкции против России

Санкции против РФ в Европе продлили для того, чтобы понять, как выстроит свою политику избранный президент США Дональд Трамп, заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что лидеры Европейского союза, скорее всего, в последний раз продлили экономические санкции против России.

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«Я считаю, что сейчас санкции продлили уже на их излете. Почему их сейчас продлили? Чтобы не обсуждать этот вопрос, чтобы даже не поднимать этот вопрос в Евросоюзе: начнется раскол. Они ждут Трампа — вот чего они ждут, они ждут, куда двинется Трамп. Евросоюз не сможет вести политику санкций без США», — сказал Пушков в эфире телеканала «Россия 24».

Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России из-за ситуации на Донбассе еще на шесть месяцев до середины 2017 года.