В Совфеде прокомментировали заявление Британии о праве на ядерный удар
Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Соединенного королевства на превентивный ядерный удар заслуживает жесткого ответа.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить», — сказал он.
В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?» — задал вопрос сенатор.
По его мнению, если Британия нанесет удар по ядерной державе, то сама, «обладающая не самой большой территорий, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом».
«Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки», — отметил Клинцевич.
Он выразил уверенность, что былое величие Британии померкло и ей стоит вести себя скромнее.
«Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одежке протягивай и ножки», — подытожил сенатор.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Фэллон заявил, что Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1493066568