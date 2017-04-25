В Совфеде прокомментировали заявление Британии о праве на ядерный удар

Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Соединенного королевства на превентивный ядерный удар заслуживает жесткого ответа.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить», — сказал он.

В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?» — задал вопрос сенатор.

По его мнению, если Британия нанесет удар по ядерной державе, то сама, «обладающая не самой большой территорий, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом».

«Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки», — отметил Клинцевич.

Он выразил уверенность, что былое величие Британии померкло и ей стоит вести себя скромнее.

«Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одежке протягивай и ножки», — подытожил сенатор.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Фэллон заявил, что Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия.