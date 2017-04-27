В Совфеде прокомментировали угрозу ядерного удара по России со стороны США

Генштаб Вооруженных сил России, заявив об угрозе внезапного ядерного удара по России, дал ясный сигнал США, что любое развитие событий не станет неожиданностью для российской власти и военных.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат — мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью», — отметил Клинцевич.

Так он прокомментировал слова первого заместителя начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России Виктора Познихира о том, что, система ПРО США создает возможность ядерного удара по России.

«Пусть, что называется, они знают, что мы знаем», — подчеркнул Клинцевич.

По словам сенатора, в настоящее время самая верная гарантия сохранения мира — «это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию».

Кроме того, заявление Познихира должно вселить уверенность в россиян, которые, по словам Клинцевича, смогли убедиться, что «ситуация под контролем».

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