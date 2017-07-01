В Совфеде предложили ввести регистрацию для приезжающих в Россию украинцев

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко, который предложил ввести регистрацию приезжающих на Украину россиян на веб-сайтах.

По его мнению, такие действия требуют зеркального ответа российской стороны.

«Я считаю, что на этом этапе мы должны отвечать зеркально. Напомню интересную вещь, что во время известного конфликта на Кавказе режим Саакашвили разорвал с нами дипломатические отношения. Они же ввели визы. Чем дело кончилось? Дипломатические отношения не восстановлены до сих пор, грузинская сторона принимает российских граждан без виз, а мы по-прежнему требуем с них визы, так как считаем, что нет дипотношений. То же самое будет с украинской стороной», — заявил он.

Климов подчеркнул, что если зеркальный ответ со стороны России последует, то рано или поздно киевский режим будет предлагать вновь вернуться к исходному положению.

Он также напомнил, что россияне не спешат ехать на Украину.

«Украинские парламентарии живут в какой-то своей реальности. Они очень давно оторвались от того, что происходит в мире. Российские граждане не стоят в очередь, чтобы идти в сторону Украины, поэтому нам по большому счёту не так важно наличие или отсутствие визового режима. Усилиями украинских деятелей мы уже свернули фактически все основные отношения, которые у нас были.

Остались родственные связи и некоторые производственные, поэтому даже самая маленькая преграда, которая будет стоять на этом пути, ещё больше снизит приток наших граждан туда», — уверен сенатор.

Он считает, что от необдуманных действий Киева в конечном итоге пострадают украинцы.

«Таким образом украинцы будут сами себя наказывать. Самое главное, что принцип, который позволял им хоть как-то ездить в Россию, зарабатывать деньги, решать свои вопросы, присылать эти деньги домой, начнёт сворачиваться ещё более быстрым темпами. Они накажут самих граждан Украины и отчасти свою экономику», — заключил собеседник.

Как ранее сообщала «Русская Весна», депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что вместо визового режима с Россией можно ввести регистрацию приезжающих россиян на веб-сайтах.

Читайте также: «Умрет эта ваша Украина», — диспетчер вокзала в Святогорске ответила поющим «Ще нэ вмэрла»