В Совфеде посоветовали Белому дому не предъявлять России неприемлемых требований

Американской администрации не следует предъявлять России неприемлемых требований, например «вернуть Крым», заявил сенатор Олег Морозов.

Как ранее сообщала «Русская Весна», пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Донбассе и вернет Крым Украине.

«Не стоит создавать сразу непреодолимую конструкцию, которую наша страна не приемлет. Отказ от суверенитета России над Крымом не может серьёзно рассматриваться», — цитирует РИА Новости слова Морозова.

При этом сенатор призвал дождаться «более чётко сформулированных позиций» американского президента.

«Фразы и выражения, которые мы слышим (от него), можно трактовать по-разному. Пока стороны не начнут всерьёз контактировать и обсуждать каждую проблему, так и будет неясно до конца, что именно каждая из них имеет в виду…» — сказал он.

По его мнению, «сейчас меньше всего стоит гадать, что это значит, нужно дождаться реального обсуждения всех этих вопросов уже в предметном порядке».

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