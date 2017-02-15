В Совфеде объяснили, почему у Трампа заговорили о «возвращении Крыма» Украине

Заявление Белого дома по поводу возвращения Россией Крыма может быть связано с желанием администрации «приглушить» недовольство американского истеблишмента президентом Дональдом Трампом из-за его якобы «пророссийской» позиции, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Донбассе и «вернет Крым», заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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«Думаю, одной из причин такого заявления стала та ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг Трампа.

Оно было сделано, чтобы снять напряжение, показать, что он не такой пророссийский, как это может показаться, чтобы приглушить то недовольство, которое есть по поводу него в американском истеблишменте», — заявил Озеров.