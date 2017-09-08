В Совфеде объяснили, почему США эвакуируют главарей ИГИЛ из Дейр эз-Зора

Эвакуация главарей ИГИЛ из сирийского города Дейр эз-Зор вертолётами ВВС США практически 100 процентов имела место, таким образом, Вашингтон по-прежнему видит своё существование в противостоянии России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как ранее сообщала «Русская Весна», военно-дипломатический источник сообщил агентству РИА Новости, что в августе из окрестностей Дейр-эз-Зора американские вертолёты эвакуировали на север Сирии более 20 полевых командиров и приближенных к ним террористов ИГИЛ*.

Военный уточнил, что эта эвакуационная операция была далеко не первой. Официальные лица американской коалиции уже заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Как бы не пытались в штабе так называемой антитеррористической коалиции опровергать сообщения об эвакуации американскими вертолетами более 20 полевых командиров боевиков из района города Дейр-эз-Зора, весь многолетний опыт действий США, в том числе и в Афганистане, убеждает нас, что все это почти со 100%-ной вероятностью имело место. Как человек, прошедший эту войну, могу утверждать, что непосредственное участие американцев на стороне моджахедов мы ощущали постоянно», — написал сенатор Клинцевич на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук».

Политик добавил, что нет необходимости в дальнейших исторических экскурсах. Он также уточнил, что коридоры для террористов «вроде бы как осажденной союзниками сирийской Ракки», о которых не так давно передавали мировые СМИ, это и есть проявление той же самой тенденции.

Сенатор считает, что такие действия США являются частью американских планов по противостоянию с Россией:

«Конечно, Дейр-эз-Зор — это не Ракка. Здесь уже не получится вывезти сотни боевиков. Но дело даже не этом — не в количестве боевиков. Похоже, что США по-прежнему видит смысл своего существования в противоборстве с Россией, и это, мягко говоря, не вызывает оптимизма», — подытожил зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности.

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* Запрещенная Верховным судом Российской Федерации террористическая организация.