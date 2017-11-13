В Совфеде не исключили участия США в инциденте с украинским дроном
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключает причастности США к инциденту с украинским беспилотником, который нарушил границу России в Брянской области.
«Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран „руку Госдепа“. Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя», — цитирует слова сенатора «РИА Новости».
Бондарев также отметил, что Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны и одной из сторон конфликта. По его словам, сейчас важно реагировать адекватно и ни в коем случае «не пороть горячку».
Украинский беспилотник оказался на российской территории в Брянской области вечером в воскресенье, 12 ноября. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его словам, накануне вечером радиолокационное оборудование «в автоматическом режиме зафиксировало и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником».
Он также отметил, что дрон, вероятно, пытался незаметно пересечь границу за счет высокой крейсерской скорости — около 130 км/ч.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/11/13/v-sovfede-ne-isklyuchili-uchastiya-ssha-v-incidente-s-ukrainskim-dronom