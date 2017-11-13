В Совфеде не исключили участия США в инциденте с украинским дроном

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключает причастности США к инциденту с украинским беспилотником, который нарушил границу России в Брянской области.

«Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран „руку Госдепа“. Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя», — цитирует слова сенатора «РИА Новости».

Бондарев также отметил, что Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны и одной из сторон конфликта. По его словам, сейчас важно реагировать адекватно и ни в коем случае «не пороть горячку».

Украинский беспилотник оказался на российской территории в Брянской области вечером в воскресенье, 12 ноября. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, накануне вечером радиолокационное оборудование «в автоматическом режиме зафиксировало и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником».

Он также отметил, что дрон, вероятно, пытался незаметно пересечь границу за счет высокой крейсерской скорости — около 130 км/ч.