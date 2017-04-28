В Совфеде напомнили Хейли о законе Ньютона на фразу о давлении на Россию

Давление на Россию изначально контрпродуктивно, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости оказать давление на Москву, пишет «Российская газета».

Сенатор предположил, что дипломат плохо училась в школе и напомнил про третий закон Ньютона. «Третий закон Ньютона в его авторской формулировке гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье — не место для пребывания ответственных политиков», — заключил он.

«Судя по (Саманте) Пауэр и (Никки) Хейли, должность постпреда США при ООН выделена не дипломатам, а экзальтированным особам без опыта в области внешней политики», — написал в Twitter другой сенатор Алексей Пушков.

Ранее Никки Хейли заявила, что ООН следует давить не на Сирию, а на Россию — как на страну, которая поддерживает режим Башара Асада. «Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим. Все внимание и все давление сейчас должно быть обращено на Россию», — сказала дипломат.