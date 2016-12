В собственном доме обнаружен мёртвым Джордж Майкл

Сегодня утром из Великобритании пришла трагическая новость. По неизвестным пока причинам в возрасте 53 лет скончался известный британский певец Джордж Майкл. Легенду мировой музыки обнаружили в воскресенье утром мертвым в своем доме в Оксфордшире. По словам менеджера певца Майкла Липпмана, Джордж скончался от сердечной недостаточности в своей постели. Приехавшая полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств, указывающих на насильственную смерть.

Неожиданная кончина музыканта вызвала огромный резонанс во всем мире. Простые граждане и мировые звёзды в социальных сетях оставляют комментарии по поводу произошедшего.

Джордж Майкл был живой легендой, за время его музыкальной карьеры было продано около миллиона его записей, самыми известными из которых стали «Last Christmas», «Wake me up before you go-go» и записанная совместно с Элтоном Джоном «Don»t let the sun go down on me».

В последнее время певец вел уединенный образ жизни и старался реже появляться на публике. В 2015 году он прошел курс лечения от наркозависимости в элитной швейцарской клинике.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/v-sobstvennom-dome-obnaruzhen-myortvyim-dzhordzh-maykl.html