Россия 

В Следственном комитете РФ прокомментировали слухи о перегрузке Ту-154, разбившегося в Черном море

0 коментариев
В Следственном комитете РФ прокомментировали слухи о перегрузке Ту-154, разбившегося в Черном море | Русская весна

Следственный комитет опроверг данные о перегрузке Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем.

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

Ранее начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергей Байнетов рассказал, что в рамках расследования уголовного дела проводятся эксперименты на авиационных тренажерах, которые помогут установить детали крушения.

Читайте также: Британский эсминец в Черном море — это не вызов России, а клоунада, — эксперт

Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря прошлого года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Спецслужбы уже исключили версию о теракте на борту лайнера.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493286451

Другие новости:

07ayp8_1464126972

Европе надо понять, что Минск-2 не выполняется из-за позиции Киева, — Пушков

0
vekme8_1485930723

СМИ: правительство РФ приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста

0
9nf9aq_1487278563

Простая истина экономики

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *