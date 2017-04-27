В Следственном комитете РФ прокомментировали слухи о перегрузке Ту-154, разбившегося в Черном море

Следственный комитет опроверг данные о перегрузке Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем.

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

Ранее начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергей Байнетов рассказал, что в рамках расследования уголовного дела проводятся эксперименты на авиационных тренажерах, которые помогут установить детали крушения.

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Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря прошлого года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Спецслужбы уже исключили версию о теракте на борту лайнера.