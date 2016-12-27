В СКР установили имена украинских силовиков, похитивших гражданина России

Следственный комитет России установил имена сотьрудников украинских спецслужб, два года назад похитивших гражданина РФ Владимира Безобразова в Одессе. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, к настоящему моменту удалось добиться освобождения россиянина, похищенного сотрудниками украинских силовых структур и незаконно привлеченного к уголовной ответственности на Украине.

В июне 2014 года Безобразов отдыхал со свей семьей в Одессе, где был задержан и обвинен в вербовке местных жителей для отправки на Донбасс в целях защиты ДНР и ЛНР. «Во время допросов, которые представители СБУ называли простой душевной беседой, к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях», — сообщила представитель СКР.

«В качестве психологического давления на россиянина сотрудники СБУ угрожали расправой и над его родственниками. Они продемонстрировали, как члены его семьи стоят под дулами автоматов, и убедили, что если не добьются признательных показаний, Безобразова и его семью отдадут на растерзание „Правому сектору“ (организация запрещена на территории РФ)», — добавила Петренко.

В результате Безобразов был вынужден дать несоответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинских граждан для участия в вооруженном конфликте в Донбассе. В марте 2015 года в Одессе он был осужден к условному сроку наказания, но при выходе из зала суда вновь был захвачен сотрудниками СБУ и до декабря текущего года без каких-либо законных оснований содержался в так называемых тайных тюрьмах.

«Следователями СК России во взаимодействии с оперативными службами установлены конкретные лица, причастные к похищению Безобразова, но пока в интересах следствия их имена мы не называем», — отметила Петренко.

«Обстоятельства уголовного дела о похищении нашего соотечественника в очередной раз подтверждают, что Украина закрывает глаза на многочисленные факты пыток задержанных силовиками, содержания людей в тайных тюрьмах без суда и следствия, а также гибели мирного населения от рук ее военнослужащих», — отметила представитель СКР.

Уголовное дело о похищении Безобразова расследуется в рамках находящегося в производстве управления ГСУ СК России по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, дела о похищении граждан РФ сотрудниками украинских силовых структур, в действиях которых следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст. 210, ст. 126, ст. 127.1 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе», «Похищение человека», «Торговля людьми»).