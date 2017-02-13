В скандале вокруг фильма «Матильда» появился «кавказский акцент»

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская сообщила, что получила обращение от мусульман одной из республик России, в котором выражается обеспокоенность содержанием готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Обращение сегодня поступило на мое имя. Мусульмане России пишут: «От имени мусульман республики, одной из республик РФ мы обращаемся к Вам, чтобы выразить глубокое возмущение и крайнюю озабоченность трейлером художественного фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», — зачитала Поклонская обращение. В показанном в эфире телеканала документе говорится, что царь Николай II изображен в фильме «в самом отвратительном и кощунственном виде», тогда как и для миллионов православных россиян, и «для большинства мусульман имя Николая II является сакральным».

Поклонская не уточнила, из какой республики она получила обращение, и какую религиозную организацию представляют авторы письма. Но в эфире «России-24» был заснят фрагмент документа, где отчетлива видна фраза — «От имени мусульман Республики Дагестан».

Эфир с данным заявлением Поклонской вызвал реакцию у адвокатов автора «Матильды» Алексея Учителя. (EADaily напоминает, что Учитель написал заявление на имя генерального прокурора России Юрия Чайки, где назвал заявления Поклонской клеветническими и попросил Генпрокуратуру РФ отреагировать). Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин, просмотрев ролик с посланием дагестанских мусульман к Поклонской, предостерег экс- прокурора Крыма от разыгрывания кавказской карты. «Вы публично предъявили некое обращение неустановленных лиц, назвавших себя оскорбленными мусульманами, — написал адвокат в своем официальном обращении к Поклонской (заявление цитирует ТАСС). — Вы утверждали, что даже исповедующие ислам жители Северного Кавказа оскорблены трейлером, в котором якобы неподобающим образом выглядит наш русский святой царь». Адвокат убежден, что, «пытаясь разыграть северокавказскую карту», Наталья Поклонская встает «на очень опасную и травматичную для каждого русского человека дорогу». Константин Добрынин считает, что «вместо того, чтобы погасить конфликт и извиниться перед талантливыми людьми», депутат выходит «на новый уровень очень страшной игры».

По информации EADaily, Духовному управлению мусульман Дагестан (ДУМД) об обращении местных мусульман к Поклонской насчет «Матильды» пока ничего не известно, и от имени ДУМД никто к депутату по поводу фильма не обращался.

Напомним, что еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда» повествует об истории близких отношений балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим российским императором Николаем II. Наталья Поклонская считает эту историю выдумкой и кощунством, поскольку Николай II и его семья были канонизированы Русской православной церковью как страстотерпцы в 2000 году. То же самое заявил Директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов: фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» — исторически недостоверен и во многом кощунственен.