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В Сирию отправится батальон военной полиции из Ингушетии

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В Сирию отправится батальон военной полиции из Ингушетии | Русская весна

В Сирию направлен батальон военной полиции Минобороны России с территории республики Ингушетия, об этом сообщил Юнус-Бек Евкуров. 

Основная миссия военнослужащих будет состоять в миротворческой деятельности под руководством Центра по примирению враждающих сторон.

Так же, по словам главы республики Ингушетия, в Сирию будет направлена первая партия гуманитарного груза, причем с подобной миссией народ Ингушетии уже выступал, помогая Крыму и Донбассу.

«Мы, как никто другой, знаем, насколько важно подставить плечо в трудную минуту», — подчеркнул Евкуров.

Это уже не первый опыт, когда военнослужащие вайнахских народов вместе с русскими братьями борются с бандформированиями на дальних рубежах.

Ранее в Сирийскую республику отбыл батальон военной полиции Чечни.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487007216

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