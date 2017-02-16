В Сирии решения принимаем мы, а не Россия, — Асад

Россия не вмешивается в принятие решений сирийской властью. Но без поддержки и помощи России ситуация в Сирии была бы гораздо более плачевной.

Об этом президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад рассказал корреспонденту французского радио Europe1.

«Нет, президент Владимир Путин не принимает решения в Сирии. Мы принимаем эти решения. Россия уважает наш суверенитет», — заявил он.

По словам Асада, Россия всегда взаимодействовала с Сирией на всех этапах: «стратегических или тактических».

«Они никогда ничего не делали, не посоветовавшись с нами», — отметил сирийский лидер, добавив, что «без помощи России ситуация была бы хуже».

Он объяснил, что сегодня никто не может сказать, насколько хуже могла бы сложиться ситуация, если бы Россия не откликнулась на просьбу сирийского правительства о помощи.

«Я не могу сказать вам, удержалось ли бы правительство, или пало. Но это точно — российская поддержка была решающей в ослаблении ИГИЛ* и “Джебхат ан-Нусры”*», — уточнил законно избранный лидер сирийского государства.

* запрещенная в РФ террористическая организация