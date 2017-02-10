В Сирии исламисты объявили о начале «новой битвы» на северо-западе страны
Командующий коалицей исламистов «Тахрир аш-Шам» Хашем аш-Шейх объявил о начале «новой битвы» против правительственной армии на северо-западе Сирии. В своем видеообращении он призвал «мобилизовать все ресурсы» на проведение этой кампании, передает телеканал Al Mayadeen.
В своем обращении главарь «Тахрир аш-Шам» заявил о намерении «освободить всю территорию Сирии и нанести сокрушительное поражение войскам». «Мы начинаем осуществлять план по активизации военных действий против режима Башара Асада и будем нападать на армейские позиции и казармы», — предупредил он.
Следует отметить, что Аш-Шейх впервые появился на экранах после того, как организация «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) объединила под своей эгидой все радикальные формирования в провинции Идлиб. По информации Al Mayadeen, в новую коалицию «Тахрир аш-Шам» вошли боевики из бригад «Нуреддин аз-Зенги», «Джейш ас-Сунна», «Джебхат Ансар ад-Дин» и «Лива аль-Хак», выступивших против прекращения огня. Все они обвинили группировки вооруженной оппозиции, которые приняли участие в конференции в Астане 23−24 января, в «измене» и сумели за короткий срок захватить одну за другой базы так называемой Сирийской свободной армии к западу от города Алеппо, а также окружили своих бывших союзников — исламистов из «Ахрар аш-Шам» — к югу от Идлиба и в горной местности Джебель-эз-Завия на границе с Турцией.
«Тахрир аш-Шам» — это третье по счету преобразование группировки «Ан-Нусра», которая с 2013 года считается сирийским филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Как сообщало EADaily, в июле 2016 года ее главарь Абу Мухаммед аль-Джулани сменил прежнее название «Джебхат ан-Нусра» на «Джебхат Фатх аш-Шам» и объявил об отделении от «Аль-Каиды».
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По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/10/v-sirii-islamisty-obyavili-o-nachale-novoy-bitvy-na-severo-zapade-strany