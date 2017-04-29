В штабе «АТО» сообщили о 8-ми погибших и раненых карателях за сутки (+ВИДЕО)

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, еще шестеро — получили ранения.

Такие цифры 29 апреля озвучил пресс-центр штаба «АТО», не стесняясь заявлять, что украинская сторона открывала огонь по территориям Народных Республик Донбасса, «когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих».

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Добавим, что спикеры «АТО» традиционно озвучивают лишь те потери, скрыть которые по той или иной причине оказывается невозможным.

Про потери — начиная с 4:20.