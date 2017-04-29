Украина 

В штабе «АТО» сообщили о 8-ми погибших и раненых карателях за сутки (+ВИДЕО)

0 коментариев
В штабе «АТО» сообщили о 8-ми погибших и раненых карателях за сутки (+ВИДЕО) | Русская весна

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, еще шестеро — получили ранения.

Такие цифры 29 апреля озвучил пресс-центр штаба «АТО», не стесняясь заявлять, что украинская сторона открывала огонь по территориям Народных Республик Донбасса, «когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих».

Читайте также: «План Маршалла» для Украины: надежды и суровая реальность

Добавим, что спикеры «АТО» традиционно озвучивают лишь те потери, скрыть которые по той или иной причине оказывается невозможным.

Про потери — начиная с 4:20.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493463074

Другие новости:

r1c4if_1492796882

Военнослужащие ДНР передали 16 тысяч систем для переливания крови макеевской больнице

0
z4obdc_1471056031

По чисто гуманным соображениям. Юрий Селиванов

0
jgrqjj_1473101283

Украина может получить оружие, если президентом станет Клинтон, — экс-посол США Макфол

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *