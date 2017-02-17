В Северной Осетии задержали координаторов «групп смерти» в соцсетях

Сотрудники МВД по Северной Осетии обнаружили и задержали четверых жителей республики (из них двое несовершеннолетних), выполнявших роль координаторов «групп смерти». Об этом сообщил представитель МВД по РСО-Алания Альберт Сабанаев 17 февраля на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве республики. Задержанные, по его словам, объяснили свой поступок желанием разыграть товарищей.

Как отметил Сабанаев, в результате проверки интернет-групп были выявлены пользователи сети «ВКонтакте», отсылавшие несовершеннолетним предложение сыграть в «Синий кит». «Это одна из наиболее многочисленных групп. В ней состоит более 130 тысяч человек, из которых около 700 пользователей — это жители Северной Осетии», — сообщил Сабанаев.

Основной темой заседания была проблема профилактики суицидального поведения среди детей и подростков, а также их информационная безопасность, передает пресс-служба правительства республики.

EADaily уже сообщало, в североосетинском селе Синдзикау повесился 15-летний мальчик, предполагалось, что причиной суицида могла стать популярная среди подростков интернет-игра.

Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ахсарбек Фадзаев отметил, что проблема суицидов среди подростков в Северной Осетии актуальна и не снимается с повестки дня. «Громкий „звонок“ в нашем обществе уже прозвенел — все мы знаем о недавнем печальном факте, когда в одном из районов республики подросток покончил с собой. Об этой проблеме в последние годы много говорится, но, видимо, меры принимаются недостаточные. Надо признать, что эффективной работы со стороны государственных структур не было. Поэтому наша задача — активизировать все органы власти для того, чтобы подобных фактов больше не произошло», — сказал он.

По приведенным начальником отдела Министерства образования и науки РСО-Алания Марией Соболь данным, в 2015 году несовершеннолетними совершено восемь попыток суицидов, четыре из которых окончились смертью. В 2016 году попыток было шесть, при этом ни одного завершенного. Она отметила, что на отчаянный шаг детей толкают разные причины, среди которых личностные переживания, конфликты с родными, переживания по поводу сдачи экзаменов, «несчастная» любовь и другие.

Соболь также отметила участившиеся факты участия детей в так называемых «группах смерти» в социальных сетях («Синий кит», «Море китов», «Тихий дом»). «Ответом на эти вызовы может послужить обдуманная и ответственная работа органов исполнительной власти, педагогических работников и родителей, а именно — улучшение качества и содержания мероприятий, направленных на развитие личности ребенка, повышение квалификации психологов», — полагает Мария Соболь.

Однако, по ее словам, в районах республики наблюдается тенденция сокращения ставок педагогов-психологов, а также учреждений дополнительного образования, «что влечет за собой незащищенность детей „группы риска“ от современных антисоциальных веяний».

Одной из мер профилактики суицидального поведения подростков, как отмечалось в ходе совещания, должна стать всероссийская акция «Месяц безопасного интернета», которая пройдет с 7 февраля по 7 марта. Акция посвящена информационной безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности. В рамках акции во всех школах республики будут проведены уроки безопасного интернета, а также собрания, на которых родители смогут узнать о способах обеспечения информационной безопасности детей.