В Севастополе спасли туриста, кричавшего «Слава Украине!»
В Севастополе туриста, кричавшего «Слава Украине!», спасли, когда он тонул,.
«Этих двух мужчин мы помним еще с прошлого года, они приходили на пляж и распивали спиртное, вели себя неадекватно. Мы вызывали полицию, но это результата не давало. „Они же не дерутся, не убивают людей. У нас нет оснований принимать к ним меры”, говорили полицейские», — рассказали севастопольские спасатели.
Двое буянивших туристов сначала ушли с пляжа, однако потом вернулись со стороны развлекательного комлпекса. Как сообщили очевидцы, туристы начали кричать «Слава Украине, героям слава!» и вести себя вызывающе.
Позже они решили искупаться и устроили прыжки в море, которое в тот момент штормило. В результате один из них начал тонуть.
К счастью «патриота Украины», спасатели станции отреагировали мгновенно. Услышав крики о помощи, спасатели Александр Ражко и Александр Ветошкин, взяв спасательный круг и конец Александрова (веревка с пенопластовыми поплавками — ред.), бросились на выручку утопающему.
Однако схватиться за спасательный круг утопающий не мог и не реагировал на команды.
«Он то погружался, то всплывал на секунду-другую и вновь уходил под воду в набегающую волну, хлебая новые порции морской воды», — рассказал спасатель Ветошкин.
В итоге спасатель бросился в воду, вытащил с помощью спасательного круга, отбуксировал потерпевшего ближе к берегу, и с помощью своего коллеги и двух отдыхающих, вытащил потерпевшего на бун. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1500473632
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