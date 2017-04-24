В Сети появилось видео танцующего Пескова
19-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета поделилась со своими подписчиками видеороликом с празднования дня рождения супруги отца Татьяны Навки.
«У всех дочерей с папами нормальные танцы… а у нас такой», — подписала ролик Елизавета Пескова.
После танца под песню группы «Время и Стекло» «Наверно потому что» Дмитрий Песков и Елизавета тепло обнялись и посмеялись.
Подписчики Елизаветы, которая постоянно живет в Париже, оценили шуточные па пресс-секретаря Путина.
«Прикольные ахах», «Очень позитивный», «Суупер танцы!!!», «Отлично станцевали», «Твой отец — классный парень», «прекрасный танец! Пластика, хореография)», «как прекрасно, когда такие теплые отношения между отцом и дочерью!!!» — отреагировали интернет-пользователи.
Сама виновница торжества олимпийская чемпионка Татьяна Навка также привлекла внимание публики на праздновании 42-летия своим платьем. Она появилась в ресторане на Патриарших прудах в воздушном розовом платье в глубоким декольте.
Поздравить супругу Пескова пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Поздравили Навку Максим Галкин и Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, певицы Жасмин и Анна Семенович. Для гостей также спел Филипп Киркоров.
Ранее в Сети появилось фотография полуобнаженного Дмитрия Пескова.
По материалам: http://ridus.ru/news/250858