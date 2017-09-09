В Сети появились кадры падения метеорита на Кубани (ВИДЕО)
Жители Краснодарского края сняли на видео полет метеорита в ночь на 9 сентября.
Александр Синдецкий опубликовал на сайте YouTube видео, на котором большое небесное тело летит по ночному небу с юга на север.
Сообщают, что метеорит видели в разных частях региона. Анастасия К. из Краснодара видела, как огромный огненный шар «медленно падал, а затем пропал».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504954173