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В Сети появились кадры падения метеорита на Кубани (ВИДЕО)

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В Сети появились кадры падения метеорита на Кубани (ВИДЕО) | Русская весна

Жители Краснодарского края сняли на видео полет метеорита в ночь на 9 сентября.

Александр Синдецкий опубликовал на сайте YouTube видео, на котором большое небесное тело летит по ночному небу с юга на север.

Сообщают, что метеорит видели в разных частях региона. Анастасия К. из Краснодара видела, как огромный огненный шар «медленно падал, а затем пропал».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504954173

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