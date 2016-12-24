В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10-километровой высоты

Сербская бортпроводница, вошедшая в книгу рекордов Гиннеса после того, как выжила при падении в 1972 году с 10 тысяч 160 метров, скончалась в Белграде, сообщило в субботу 24 декабря Радио и Телевидение Сербии (РТС).

Двадцатидвухлетняя Весна Вулович попала на рейс «Югославского авиатранспорта» (JAT) Стокгольм — Загреб 26 января 1972 года в качестве стажера. На высоте около 10 тысяч метров над территорией тогдашней ГДР произошел взрыв, по версии госбезопасности Югославии, организованный хорватскими ультранационалистами.

Части самолета McDonnell Douglas DC-9−32 упали в горах Чехии, среди обломков местные жители обнаружили привязанную к своему креслу Весну. Отмечается, что она оказалась единственным выжившим из 28 пассажиров и членов экипажа. При этом она оказалась на борту по ошибке — вместо коллеги Весны Николич.

«Вулович продолжила работать в ЈАТ, но уже в канцелярии после восстановления от полученных при падении травмы черепа, переломов обеих ног и таза, переломов трех дисков позвоночника, в результате чего она перенесла несколько операций и десять месяцев была парализована ниже пояса», — уточнил телеканал.

Документ о вхождении в Книгу рекордов Гиннесса Вулович в 1985 году, по данным РТС, вручил лично Пол Маккартни. Она не имела детей и, будучи разведенной задолго до выхода на пенсию в 1991 году, жила одна в квартире в центре Белграда. О смерти СМИ сообщил ее брат, обнаруживший женщину у нее дома, после того как она несколько дней не отвечала на телефонные звонки.