В сенате США осудили Россию за назначение Айболита президентом Лимпопо (ВИДЕО)

Известные российские пранкеры устроили очередной телефонный розыгрыш. На этот раз они дозвонились члену Конгресса США — известной своей жесткой позицией по отношению к России Максин Уотерс.

Это именно она ранее обвинила Россию в «нападении на Корею», а незадолго до этого ее выступление на официальном американском канале было внезапно прервано сюжетом российского телеканала Russia Today (RT).

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) говорили с ней «от имени премьера Украины Владимира Гройсмана». Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Основной темой разговора, который уже попал в Сеть и рассмешил многих пользователей до слез, стала тема необходимости усиления антироссийских санкций со стороны США.

Для того, чтобы убедить Уотерс в том, что «коварная Россия» продолжает свою «агрессивную» политику в других странах мира, пранкеры сообщили ей, что «российские войска уже вошли во Львов». Это вызвало неподдельное возмущение члена американского Конгресса.

Тогда пранкеры пошли дальше, и сообщили о том, что «Путин послал регулярные войска в Габон, чтобы поддержать там режим Ондимбу».

Однако более всего Уотерс возмутили сообщения о том, что благодаря российским хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита.

Удивительно, но на том конце провода американский политик приняла эту информацию на полном серьезе, заявив: «Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу агрессии в эти города».

Уотерс также спросила у «Гройсмана», не знает ли украинская сторона тех, кто помогает Кремлю устраивать хакерские атаки, которые повлияли на выборы в Лимпопо.

На это ей сообщили «особо секретную информацию»: речь идет о «хакерах», которые фигурируют в Интернете под никами Вован и Лексус.

При этом член Конгресса США сказала, что записывает, попросила произнести ники по буквам, и долго не могла понять, как правильно писать: «Бобан» или «Вован». Кроме того, «премьер Украины» пожаловался Уотерс и на вмешательство «российских хакеров» в телевизионное вещание.

«Вы знаете, что случилось с нашим президентом? Он сидел, смотрел украинский канал, и вдруг там начали показывать RT», — пожаловался «Гройсман. «О! Со мной было то же самое!» — воскликнула госпожа Уотерс.

Словом, стороны пришли к полному взаимопониманию не только по вопросам Украины, но также Лимпопо и Габона, и договорились «оставаться на связи».

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