В СБУ допросили Савченко после встречи с главами ДНР и ЛНР

Руководитель СБУ Василий Грицак подтвердил, что после встречи с главами ДНР и ЛНР Надежда Савченко давала показания в его ведомстве. Он также подчеркнул, что к подобным встречам относится отрицательно.

«Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи, то она будет отрицательной», — заявил Грицак в эфире одного из украинских телеканалов.

Председатель СБУ считает ненормальным, когда депутат Верховной рады, член комитета по обороне и безопасности встречается с представителями противника.

«Встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», — объяснил Грицак причины недовольства.

Он рассказал, что сам беседовал с Савченко и она сообщила ему об обстоятельствах встречи с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким. Также нардеп «дала показания в уголовном производстве», которое киевский режим ведет в отношении ДНР и ЛНР, объявив их «террористическими организациями».

Напомним, о встрече Надежды Савченко с главами ДНР и ЛНР в Минске 7 декабря писала «Русская Весна». На этой встрече, в частности, обсуждались вопросы обмена пленными.

В Киеве считают, что «самодеятельность» Савченко может помешать обмену. Тем не менее, сама Савченко утверждает, что переговоры были продуктивными.