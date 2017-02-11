В Саратове пятеро мужчин напали на девушку-фельдшера скорой помощи

Пятеро мужчин напали в Саратове на фельдшера скорой помощи, которая приехала по вызову к больному. Об этом в субботу 11 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Александра Колоколова.

«Сегодня в 15:40 поступил вызов на городскую станцию скорой помощи. Звонивший сообщил о больном, у которого гипертонический криз. На место выехала бригада, в квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь и напали пятеро мужчин», — сказал Колоколов.

Фельдшеру удалось вырваться и закрыться в ванной. По мобильному телефону она вызвала полицию. Пока наряд добирался до места, злоумышленники пытались выломать дверь.

«Прибывшим на место полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. С девушкой в настоящее время работают психологи», — добавил Колоколов.

Как сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК России по Саратовской области Екатерина Пирская, Следственный комитет уже начал проверку.

«Проверятся информация о том, что была совершена попытка изнасилования девушки», — сказала Пирская.