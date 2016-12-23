В Санкт-Петербурге силовики отбирают контрафактный алкоголь

В Петербурге силовики штурмуют склады с контрафактным алкоголем. Как рассказали корреспонденту EADaily в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, силовики штурмуют склады, расположенные в разных районах города. Уже найдено несколько подпольных производств.

В пресс-службе Росалкогольрегулирования заявили, что в ходе мероприятий обнаружено незаконное производство алкогольной продукции во Фрунзенском районе. «Нелегальный розлив винодельческой продукции различных наименований осуществлялся на Софийской улице. В настоящее время обнаружено более 40 тысяч бутылок готовой продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, складские помещения с поддельной водкой обнаружены в Выборгском районе.

В облаве на производителей паленого алкоголя принимают участие сотни работников полиции, Росалкогольрегулирования и ФСБ России.

Напомним, за последние несколько дней в Иркутской области от употребления средства для ванн «Боярышник», содержащего фенол, умерли более 70 человек.